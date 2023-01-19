Александр Зверев во втором круге проиграл 107-й ракетке мира и вылетел из Australian Open
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Немецкий теннисист Александр Зверев (13-я ракетка мира) проиграл американцу Майклу Ммо (107-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Ммо одержал победу со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. На счету Зверева 13 эйсов, 11 двойных ошибок, три реализованных брейк-пойнта из 10. Майкл Ммо 13 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14 возможных.
Во втором круге Ммо встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.
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