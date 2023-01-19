Впервые с 2002 года в третьем круге Australian Open не будет никого из топ-3 рейтинга ATP

Впервые с 2002 года в третьем круге Australian Open не будет ни одного теннисиста из топ-3 рейтинга ATP.

Вторая и третья ракетка мира Рафаэль Надаль и Каспер Рууд проиграли свои матчи второго круга Australian Open — 2023 и покинули турнир. Испанец вчера, 18 января, проиграл Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7). Норвежец сегодня, 19 января, не смог одолеть Дженсона Бруксби (3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 2:6).



Напомним, лидер мирового теннисного рейтинга испанец Карлос Алькарас пропускает «Большой шлем» из-за травмы, полученной на тренировке.



В 2002 году первая и вторая ракетки мира Ллейтон Хьюитт и Густаво Куэртен выбыли в первом круге Australian Open, а третий номер мирового рейтинга Андре Агасси не принимал участия в турнире.