Впервые с 2002 года в третьем круге Australian Open не будет никого из топ-3 рейтинга ATP
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Впервые с 2002 года в третьем круге Australian Open не будет ни одного теннисиста из топ-3 рейтинга ATP.
Вторая и третья ракетка мира Рафаэль Надаль и Каспер Рууд проиграли свои матчи второго круга Australian Open — 2023 и покинули турнир. Испанец вчера, 18 января, проиграл Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7). Норвежец сегодня, 19 января, не смог одолеть Дженсона Бруксби (3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 2:6).
Напомним, лидер мирового теннисного рейтинга испанец Карлос Алькарас пропускает «Большой шлем» из-за травмы, полученной на тренировке.
В 2002 году первая и вторая ракетки мира Ллейтон Хьюитт и Густаво Куэртен выбыли в первом круге Australian Open, а третий номер мирового рейтинга Андре Агасси не принимал участия в турнире.
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