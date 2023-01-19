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«Необъяснимо, что приключилось». Кафельников — о вылете Кудерметовой с Australian Open

«Необъяснимо, что приключилось». Кафельников — о вылете Кудерметовой с Australian Open
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на вылет россиянки Вероники Кудерметовой (девятый номер рейтинга) из Открытого чемпионата Австралии.

«Очень неожиданное поражение Кудерметовой в матче с Волынец. Необъяснимо, что приключилось. Я не могу понять», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Вероника Кудерметова проиграла представительнице США Кэти Волынец (113-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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