Алексей Попырин — о победе над Фритцем: мне нравится это чувство, и я хочу больше

Австралийский теннисист Алексей Попырин (103-я ракетка мира) прокомментировал неожиданную победу над американцем Тейлором Фритцем (девятая ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Попырин одержал победу со счётом 7:6 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.



«В прошлом году у меня был самый тяжёлый год. В этом году я выиграл столько же матчей, сколько выиграл за весь прошлый год. В предсезонке я опустил голову, но работал усердно, насколько только мог. Больше не хочу так чувствовать себя, как в прошлом году. Я собираюсь идти до конца. Мне нравится это чувство, и я хочу больше», — приводит слова Попырина пресс-служба ATP.

В третьем круге Алексей Попырин встретится с американцем Беном Шелтоном. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.