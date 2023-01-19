Александр Зверев: моя нога здорова, но я не на том физическом уровне, на котором был

Немецкий теннисист Александр Зверев (13-я ракетка мира) прокомментировал вылет с Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге он проиграл американцу Майклу Ммо (107-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 2:6.
«Как дела? Я думаю, вы можете сами ответить на это. Какие были цели на турнир? У меня не было никаких ожиданий. У меня не было никаких целей. Это было хорошим испытанием для меня. Я провел пятисетовик, примерно знаю свой уровень физической подготовки.
Моя нога здорова, но я не на том физическом уровне, на котором был. Я не такой быстрый. Определённо, мои кондиции не так хороши, как были. Я далёк от того места, где я был. Думаю, что в последние недели я становился всё лучше и лучше, это очень позитивно для меня», — сказал Зверев на пресс-конференции.
- 19 января 2023
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