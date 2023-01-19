Трёхкратная чемпионка ТБШ Екатерина Макарова назвала фаворитов Australian Open

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Екатерина Макарова назвала фаворитов Открытого чемпионата Австралии.

«В мужской части Джокович должен проявить себя максимально хорошо. В прошлом году была неприятная ситуация вокруг его участия, из-за чего сейчас у Новака наверняка есть хорошая спортивная злость, желание снова выиграть титул. При этом очень хочу, чтобы наши ребята максимально круто показали себя на этом турнире. Даня Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов реально достойны хорошего результата. Искренне желаю им победы, победы и только победы.

У девчонок мне почему-то главным фаворитом видится Соболенко. При этом как классно, что столько русских девчонок в основной сетке! Приятно, что наше молодое поколение подбирается к топам, пробивается в основную сетку турниров «Большого шлема». Каждой из наших девочек желаю удачи в Австралии. Дай бог, чтобы у наших девочек получилось сыграть на пике и в этом сезоне на турнирах «Большого шлема» и они смогли побороться за титул. Обычно не люблю делать прогнозы, потому что в моменте всё может поменяться. Кто-то может травмироваться, приболеть, не дай бог», — приводит слова Макаровой «Матч ТВ».