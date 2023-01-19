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Видеообзор уверенной победы Виктории Азаренко во втором круге Australian Open

Видеообзор уверенной победы Виктории Азаренко во втором круге Australian Open
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Аргентины Надию Подороску со счётом 6:1, 6:0.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.

Следующей соперницей Азаренко на турнире станет американка Мэдисон Кис (10). Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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