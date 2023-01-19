Видеообзор поражения Вероники Кудерметовой в матче второго круга Australian Open

Девятая ракетка мира 25-летняя россиянка Вероника Кудерметова завершила выступление на Australian Open, уступив представительнице США 21-летней Кэти Волынец (113-е место рейтинга WTA) в матче второго круга. Встреча завершилась победой американской теннисистки со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.
По итогам матчей второго круга в женском одиночном разряде Australian Open — 2023 осталось только две представительницы России — Варвара Грачёва и Екатерина Александрова.
Australian Open проходит с 16 по 28 января 2023 года. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей чемпионкой турнира является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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