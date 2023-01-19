Соперник Джоковича получил неприятное повреждение по ходу матча, но смог продолжить игру

Французский теннисист Энзо Куако (191-я ракетка мира) получил повреждение лодыжки в первом сете матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем (пятая ракетка мира).
Энзо Куако после повреждения отправился на свою скамью и закрыл лицо полотенцем, затем начал снимать кроссовку и взял медицинский тайм-аут. Теннисист смог продолжить матч.
На данный момент счёт по сетам 1-1. Первый сет выиграл Джокович со счётом 6:1, второй же остался за французом — 7:6 (7:5). Отметим, что во втором сете уже серб брал медицинский тайм-аут. Победитель встречи в третьем круге встретится с болгарином Григором Димитровым (28-я ракетка мира).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.
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