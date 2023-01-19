Елена Веснина: Рублёв набирает форму. Важно, что во втором круге не потратил много сил

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Андрея Рублёва в матче второго круга Australian Open с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. В завершившейся сегодня игре россиянин одержал победу со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.



«Хорошая победа Рублёва, прошёл второй круг и не потратил много сил – сейчас очень важно это, потому что с третьего-четвёртого кругов начинается самое интересное, где соперники попадаются более высокого уровня. Андрей – молодец, что так уверенно провёл матч и сохранил силы. Видно, что он набирает форму от матча к матчу и будет готов к следующим играм», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.