Чесноков назвал провокацией поведение болельщиков с украинским флагом на матче Рублёва

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поведение украинских зрителей во время матча второго круга Australian Open между россиянином Андреем Рублёвым и финном Эмилем Руусувуори.
«Я не понимаю, зачем разворачивать украинский флаг на матче россиянина и финна. На мой взгляд, болельщики таким образом совершают провокацию. Нужно понимать, что эти люди приходят не на теннис, а выяснять политические отношения. Я таким персонажам просто сочувствую. Они сделали всё, чтобы привлечь внимание Рублёва и помешать ему играть. С одной стороны, находясь на корте, подобное не замечать сложно. С другой — тот же Даниил Медведев признавался, что хейт со стороны болельщиков его дополнительно заводит и у него появляется желание доказать, что он лучше», — приводит слова Чеснокова RT.
По итогам матча Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Во втором сете игры российский теннисист обратился к судье, потому что болельщики с украинским флагом начали его оскорблять.
- 19 января 2023
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