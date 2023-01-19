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Чесноков назвал провокацией поведение болельщиков с украинским флагом на матче Рублёва

Чесноков назвал провокацией поведение болельщиков с украинским флагом на матче Рублёва
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поведение украинских зрителей во время матча второго круга Australian Open между россиянином Андреем Рублёвым и финном Эмилем Руусувуори.

«Я не понимаю, зачем разворачивать украинский флаг на матче россиянина и финна. На мой взгляд, болельщики таким образом совершают провокацию. Нужно понимать, что эти люди приходят не на теннис, а выяснять политические отношения. Я таким персонажам просто сочувствую. Они сделали всё, чтобы привлечь внимание Рублёва и помешать ему играть. С одной стороны, находясь на корте, подобное не замечать сложно. С другой — тот же Даниил Медведев признавался, что хейт со стороны болельщиков его дополнительно заводит и у него появляется желание доказать, что он лучше», — приводит слова Чеснокова RT.

По итогам матча Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Во втором сете игры российский теннисист обратился к судье, потому что болельщики с украинским флагом начали его оскорблять.

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