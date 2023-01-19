Веснина назвала обидным поражение Вероники Кудерметовой во втором круге Australian Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на вылет россиянки Вероники Кудерметовой (девятый номер рейтинга) из Открытого чемпионата Австралии.



«Очень обидное поражение. Соперница играла очень здорово, вдохновенно, всё получалось. У Вероники, наоборот, не очень шла её подача, как раз её главное оружие, за счёт которого она выигрывает большинство очков и контролирует ход игры. Сегодня у Вероники, к сожалению, не получилось показать хороший теннис. Очень жаль, потому что казалось, что сейчас на «Большом шлеме» она может показать какой-то крупный результат», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Вероника Кудерметова проиграла представительнице США Кэти Волынец (113-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.