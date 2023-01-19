«Ты дерьмо Маррея». Зрители скандировали оскорбительные кричалки про Норри на его матче

Зрители матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между британцем Кэмероном Норри (12-я ракетка мира) и французом Констаном Летьеном (55-я ракетка мира) скандировали оскорбительные кричалки про британца.

Группа зрителей выкрикивала в сторону Норри: «Ты просто дерьмо Энди Маррея». Однако британец никак не реагировал на провокационные выкрики. Он выиграл матч со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Группу зрителей, которые оскорбляли британца, попросили покинуть стадион по ходу встречи. Сам Норри прокомментировал этот инцидент.

«Я всё ещё слышал их во втором сете (смеётся). Была отличная атмосфера», — приводит слова Кэмерона Норри Eurosport.

В третьем круге Норри сыграет с чехом Иржи Легечкой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.