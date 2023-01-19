Новак Джокович в четырёх сетах обыграл 191-ю ракетку мира и вышел в третий круг AO
Поделиться
21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) одержал победу над французским теннисистом Энзо Куако (191-я ракетка мира) в матче второго круга Australian Open — 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0.
Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Джокович сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20. Его соперник семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал единственный брейк-пойнт.
Отметим, что оба теннисиста брали медицинские тайм-ауты. Француз в первом сете неудачно подвернул лодыжку, а серб во втором сете перематывал беспокоящее его бедро. В третьем круге соперником Джоковича станет болгарин Григор Димитров.
Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 12:00 МСК
191
Энзо Куако
Э. Куако
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|2
|0
|
|6 5
|6
|6
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии
- 19 января 2023
-
15:44
-
15:42
-
15:29
-
15:25
-
15:10
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:41
-
14:33
-
14:11
-
14:08
-
13:56
-
13:50
-
13:41
-
13:28
-
13:18
-
13:05
-
12:49
-
12:36
-
12:22
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:18
-
11:11
-
11:10
-
10:56
-
10:38
-
10:31
-
10:30
Партнерский контент