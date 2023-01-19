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Новак Джокович в четырёх сетах обыграл 191-ю ракетку мира и вышел в третий круг AO

Новак Джокович в четырёх сетах обыграл 191-ю ракетку мира и вышел в третий круг AO
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) одержал победу над французским теннисистом Энзо Куако (191-я ракетка мира) в матче второго круга Australian Open — 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Джокович сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20. Его соперник семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал единственный брейк-пойнт.

Отметим, что оба теннисиста брали медицинские тайм-ауты. Француз в первом сете неудачно подвернул лодыжку, а серб во втором сете перематывал беспокоящее его бедро. В третьем круге соперником Джоковича станет болгарин Григор Димитров.

Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 12:00 МСК
Энзо Куако
191
Франция
Энзо Куако
Э. Куако
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 7 2 0  
6 		6 5 6 6  
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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