Чесноков: Рублёв почувствовал уверенность. Но в матче с Эвансом нужно будет поработать
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о победе россиянина Андрея Рублёва над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open. В завершившейся сегодня игре россиянин одержал победу со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.
«На первых двух турнирах в этом году Рублёв проиграл в первом круге. Сейчас он разыгрался и почувствовал уверенность. Я думаю, что Эванс ему будет по зубам и Андрей должен его пройти. По игре Рублёв сильнее. Эванс опытный игрок. Он будет гасить ту скорость, которую будет нагнетать Рублёв. Два свежих игрока. Рублёву, конечно, нужно будет поработать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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