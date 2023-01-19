Чесноков: Рублёв почувствовал уверенность. Но в матче с Эвансом нужно будет поработать

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о победе россиянина Андрея Рублёва над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open. В завершившейся сегодня игре россиянин одержал победу со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

«На первых двух турнирах в этом году Рублёв проиграл в первом круге. Сейчас он разыгрался и почувствовал уверенность. Я думаю, что Эванс ему будет по зубам и Андрей должен его пройти. По игре Рублёв сильнее. Эванс опытный игрок. Он будет гасить ту скорость, которую будет нагнетать Рублёв. Два свежих игрока. Рублёву, конечно, нужно будет поработать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.