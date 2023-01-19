Во время матча Australian Open на Александра Зверева испражнилась птица

Во время матча немецкого теннисиста Александра Зверева (13-я ракетка мира) и американца Майклу Ммо (107-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии на немца испражнилась птица.

Произошло это во втором сете. На трансляцию попал момент, как Александр Зверев отправился к своей скамейке, чтобы вытереться полотенцем.

Александр Зверев проиграл Майклу Ммо со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. Во втором круге Ммо встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.