Джокович попросил выгнать мешавшего ему зрителя во время матча с Куако

21-кратный чемпион «Больших шлемов» сербский теннисист Новак Джокович попросил вывести зрителя с трибун в матче второго круга Australian Open с Энзо Куако. По ходу игры болельщик неоднократно что-то кричал в сторону сербского теннисиста, и в четвёртом сете тот обратился по этому поводу к судье.

«Он весь вечер меня провоцирует. Весь вечер. Вы знаете, о ком я говорю. Он пьяный в стельку, с первого розыгрыша провоцирует меня. Он пришёл не теннис смотреть, а мне мешать. Мне интересно: вы собираетесь что-то предпринимать? Вы его слышали минимум 10 раз. Я его слышал 50 раз. Почему нельзя попросить охрану его вывести?» — сказал Джокович.

По итогам матча Джокович одержал победу в четырёх сетах со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0.

Отметим также, что по ходу игры оба теннисиста брали медицинские тайм-ауты. Француз в первом сете неудачно подвернул лодыжку, а серб во втором сете перематывал беспокоящее его бедро.

В третьем круге Australian Open соперником Джоковича станет болгарин Григор Димитров.