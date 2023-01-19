«Не понимаю, как так получилось». Чесноков — о вылете Кудерметовой с Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на вылет россиянки Вероники Кудерметовой (девятый номер рейтинга) из Открытого чемпионата Австралии.

«Я вообще не понимаю, как так получилось, что Кудерметова проиграла. Волынец занимает 113-е место в рейтинге! Ей 21 год! Зато Грачёва прошла дальше. Грачёва молодец! Она большая трудяга. Будем болеть за неё дальше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вероника Кудерметова проиграла представительнице США Кэти Волынец (113-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.