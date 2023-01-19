Грачёва — о предстоящем матче с Плишковой: у неё очень агрессивная игра

97-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва поделилась ожиданиями от матча с чешкой Каролиной Плишковой (31-е место рейтинга WTA) в рамках третьего круга Australian Open.



«Я понимаю, что у неё очень агрессивная игра, и, когда тебе подают два эйса в гейме, ты думаешь: «И что делать?»

Даже не знаю, думаю, моей главной задачей будет сделать брейк, а дальше, естественно, удержать как-то свою подачу. Я должна буду бегать, потому что розыгрыши будут, скорее всего, короткие, потому что качество удара у Каролины очень хорошее. Я буду настраиваться именно на это: заблокировать, ждать удобного [времени], не пропускать моменты и, естественно, не ошибаться первой. Вот, в принципе, такой план. Ну и терпеть подачу (смеётся)», — приводит слова Грачёвой Sports.ru.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.