Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Для меня это возмутительно». Екатерина Макарова — о запрете российского флага на AO

«Для меня это возмутительно». Екатерина Макарова — о запрете российского флага на AO
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Екатерина Макарова отреагировала на новость о том, что Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) официально запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата страны из-за жалоб украинских зрителей.

«Насколько понимаю, произошла некая ситуация во время матча Камиллы Рахимовой, и это в какой-то степени повлияло на принятие подобного решения. Для меня это возмутительно, что вводят такие запреты. Теннис — это всё-таки индивидуальный вид спорта, спортсмены выступают за себя. Понятно, что мы представляем и свою страну. Но в первую очередь ребята приезжают соревноваться за себя, показывать свой лучший теннис. Увы, мы ничего не можем поделать с решением организаторов Australian Open. Раз такие правила, значит, так на сегодняшний день», — приводит слова Макаровой «Матч ТВ».

На Australian Open полностью запретили флаг России! Организаторы послушались украинцев На Australian Open полностью запретили флаг России! Организаторы послушались украинцев
Новость по теме
Рублёв — о зрителях с флагами Украины: всё в порядке, просто они говорят мне плохие слова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023