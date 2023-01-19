«Для меня это возмутительно». Екатерина Макарова — о запрете российского флага на AO

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Екатерина Макарова отреагировала на новость о том, что Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) официально запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата страны из-за жалоб украинских зрителей.



«Насколько понимаю, произошла некая ситуация во время матча Камиллы Рахимовой, и это в какой-то степени повлияло на принятие подобного решения. Для меня это возмутительно, что вводят такие запреты. Теннис — это всё-таки индивидуальный вид спорта, спортсмены выступают за себя. Понятно, что мы представляем и свою страну. Но в первую очередь ребята приезжают соревноваться за себя, показывать свой лучший теннис. Увы, мы ничего не можем поделать с решением организаторов Australian Open. Раз такие правила, значит, так на сегодняшний день», — приводит слова Макаровой «Матч ТВ».