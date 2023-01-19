Новак Джокович похвалил соперника после победы во втором круге Australian Open

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) прокомментировал победу в матче второго круга Australian Open. Серб обыграл французского теннисиста Энзо Куако (191-я ракетка мира) 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0.

«В сегодняшнем матче произошло много событий. Энзо заслуживает похвалы, так как показал отличный теннис, особенно во втором сете. Он заслуженно довёл матч до четырёх сетов.

У меня было много возможностей выиграть во втором сете, но я не смог этого сделать. Он довёл дело до третьего и четвёртого сета, и мне просто нужно было с этим справиться. Иногда ситуации в матчах складываются не так, как вам хочется, но это спорт. Я был в таких ситуациях раньше, так много раз в своей жизни и карьере. Важен опыт и понимание того, что вам нужно делать в моменте», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.