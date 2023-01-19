Вторая ракетка мира Жабер уступила во втором круге AO, проиграв решающий сет 1:6

Тунисская теннисистка Онс Жабер (второй номер мирового рейтинга) потерпела поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой (86-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Вондроушова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 5:7, 6:1. Чешка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16. На счету Онс Жабер четыре эйса, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Маркета Вондроушова сойдётся со своей соотечественницей Линдой Фрухвиртовой, которая одолела австралийку Кимберли Биррелл — 6:3, 6:2.