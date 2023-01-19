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Вторая ракетка мира Жабер уступила во втором круге AO, проиграв решающий сет 1:6

Вторая ракетка мира Жабер уступила во втором круге AO, проиграв решающий сет 1:6
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Тунисская теннисистка Онс Жабер (второй номер мирового рейтинга) потерпела поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой (86-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Вондроушова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 5:7, 6:1. Чешка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16. На счету Онс Жабер четыре эйса, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Маркета Вондроушова сойдётся со своей соотечественницей Линдой Фрухвиртовой, которая одолела австралийку Кимберли Биррелл — 6:3, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 15:25 МСК
Маркета Вондроушова
86
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
1 		7 1
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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