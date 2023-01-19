Джокович — о травме бедра: сейчас мне могут помочь только бог и физиотерапевт

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о травме, которую он получил две недели назад. У серба было выявлено повреждение левого бедра, на тренировках он появлялся с перебинтованной ногой. Во время матча второго круга Australian Open с французом Энзо Куако Джокович брал медицинский тайм-аут.
«Если честно, всё совсем нехорошо. В предыдущем матче состояние было лучше, чем сегодня вечером. Больше ничего сказать не могу. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт. Не буду заглядывать дальше одного дня. Надеюсь, мне удастся восстановиться и подготовиться к тяжёлому матчу», — цитирует Джоковича Eurosport.
Джокович одолел Куако со счётом 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0. В третьем круге соперником серба станет болгарин Григор Димитров.
- 19 января 2023
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