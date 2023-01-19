«Он оскорблял меня и провоцировал». Джокович высказался об инциденте с фанатом

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал инцидент с болельщиком во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии. По ходу игры фанат неоднократно что-то кричал в сторону игрока. В четвёртом сете Джокович обратился по этому поводу к судье.

«Ну, во-первых, я должен сказать, что это была ситуация, в которой участвовало несколько человек, поэтому я не обобщаю, говорят конкретно про одного. Большинство людей, подавляющее большинство людей, с которыми я разговариваю, всегда уважительны. Они большие фанаты и платят за то, чтобы посмотреть на теннисистов. Я уважаю это. Это спорт. Кому-то ты нравишься больше, болеют за тебя, кому-то нет. У меня нет с этим проблем.

У меня есть проблема, когда кто-то пересекает черту несколько раз. С самого начала ребята, которые были в состоянии алкогольного опьянения, говорили разные вещи. Когда я подходил, чтобы взять полотенце, очень близко к ним, они что-то высказывали мне. Особенно один болельщик. Он несколько раз оскорблял меня, провоцировал и говорил всякие неприятные вещи.



Я терпел это почти два часа. Я могу терпеть пять, шесть раз, когда мне что-то говорят, но есть предел подобному. Этот предел был превышен, и я вмешался, попросив судью решить проблему», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

В третьем круге Australian Open соперником Джоковича станет болгарин Григор Димитров.