Маррей — судье в матче с Коккинакисом: смех, что мы вынуждены играть до трёх ночи

Британский теннисист Энди Маррей остался недоволен организаторами Открытого чемпионата Австралии. По мнению игрока, руководство турнира могло бы лучше устроить расписание, чтобы матчи не продолжались до трёх ночи. Маррей встречается с австралийцем Танаси Коккинакисом во втором круге Australian Open. Игра длится более четырёх часов. На данный момент идёт пятый сет.

«Это так неуважительно, что турнир держит нас здесь до трёх часов ночи, что мы играем сейчас. Это смех», — сказал Маррей во время матча с Коккинакисом.

В следующем круге победитель матча встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.