Видеообзор победы Новака Джоковича во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) одержал победу над французским теннисистом Энзо Куако (191-я ракетка мира) в матче второго круга Australian Open — 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. Джокович выполнил девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20. Его соперник семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал единственный брейк-пойнт.



Отметим, что оба теннисиста брали медицинские тайм-ауты. Француз в первом сете неудачно подвернул лодыжку, а серб во втором сете перематывал беспокоящее его бедро. В третьем круге соперником Джоковича станет болгарин Григор Димитров.