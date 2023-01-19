Энди Маррей проводит самый продолжительный матч в карьере в 35 лет
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Британский теннисист Энди Маррей проводит самый длительный матч в карьере на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Он встречается с представителем Австралии Танаси Коккинакисом во втором круге турнира.
На данный момент идёт пятый сет. Встреча продолжается уже 5 часов 16 минут. Ранее самым длинным матчем Маррея была игра с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5 часов 7 минут).
По ходу встречи британец уступал 0-2 по сетам и проигрывал с брейком в третьей партии. Энди Маррей смог сравнять счёт и перевести игру в пятый сет.
В следующем круге победитель матча встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
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