Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 4-го игрового дня
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Сегодня, 19 января, состоялся четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в мужской сетке соревнований.
Australian Open. Мужчины. Результаты четвёртого игрового дня:
- Энди Маррей (Великобритания) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.
- Андрей Рублёв (Россия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.
- Новак Джокович (Сербия) — Энзо Куако (Франция) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0.
- Дженсон Бруксби (США) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2.
- Майкл Ммо (США) — Александр Зверев (Германия) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2.
- Алексей Попырин (Австралия) — Тейлор Фритц (США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.
- Хольгер Руне (Дания) — Максим Кресси (США) — 7:5, 6:4, 6:4.
- Алекс де Минор (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 6:1.
- Бенжамен Бонзи (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (10:4).
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Брендон Холт (США) — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
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