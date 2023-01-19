Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 19 января, состоялся четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в мужской сетке соревнований.



Australian Open. Мужчины. Результаты четвёртого игрового дня:

Энди Маррей (Великобритания) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.

Андрей Рублёв (Россия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Новак Джокович (Сербия) — Энзо Куако (Франция) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0.

Дженсон Бруксби (США) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2.

Майкл Ммо (США) — Александр Зверев (Германия) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2.

Алексей Попырин (Австралия) — Тейлор Фритц (США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.

Хольгер Руне (Дания) — Максим Кресси (США) — 7:5, 6:4, 6:4.

Алекс де Минор (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 6:1.

Бенжамен Бонзи (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (10:4).

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Брендон Холт (США) — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.