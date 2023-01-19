Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 20 января, стартует пятый игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.

Мартон Фучович (Венгрия) – Янник Синнер (Италия, 15) – 3:00.

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – приблизительно в 4:30.

Йосихито Нисиока (Япония) – Маккензи Макдональд (США) – приблизительно в 6:30.

Франсиско Серундоло (Аргентина, 28) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – приблизительно в 7:00.

Кэмерон Норри (Великобритания, 11) – Иржи Легечка (Чехия) – приблизительно в 7:30.

Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Денис Шаповалов (Канада, 20) – не ранее 11:00.

Карен Хачанов (Россия, 18) – Фрэнсис Тиафо (США, 16) – не ранее 11:00.

Себастьян Корда (США, 29) – Даниил Медведев (Россия, 7) – приблизительно в 12:30.