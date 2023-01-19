Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 20 января, стартует пятый игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.
Мартон Фучович (Венгрия) – Янник Синнер (Италия, 15) – 3:00.
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – приблизительно в 4:30.
Йосихито Нисиока (Япония) – Маккензи Макдональд (США) – приблизительно в 6:30.
Франсиско Серундоло (Аргентина, 28) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – приблизительно в 7:00.
Кэмерон Норри (Великобритания, 11) – Иржи Легечка (Чехия) – приблизительно в 7:30.
Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Денис Шаповалов (Канада, 20) – не ранее 11:00.
Карен Хачанов (Россия, 18) – Фрэнсис Тиафо (США, 16) – не ранее 11:00.
Себастьян Корда (США, 29) – Даниил Медведев (Россия, 7) – приблизительно в 12:30.
- 19 января 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:27
-
22:16
-
22:00
-
21:36
-
21:27
-
21:10
-
20:55
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:25
-
20:06
-
19:39
-
19:13
-
19:03
-
18:46
-
18:30
-
18:09
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:28
-
17:08
-
16:50
-
16:37
-
16:05
-
16:00
-
15:52
-
15:44
-
15:42
-
15:29
-
15:25
-
15:10