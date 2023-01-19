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Australian Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 20 января, стартует пятый игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у женщин.

Барбора Крейчикова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — приблизительно в 3:00.

Джессика Пегула (США) — Марта Костюк (Украина) — приблизительно в 5:00.

Катерина Байндль (Украина) — Елена Остапенко (Латвия) – приблизительно в 6:00.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Даниэль Коллинз (США) — приблизительно в 6:00.

Ига Свёнтек (Польша) — Кристина Бушкэ (Испания) — приблизительно в 6:30.

Бернарда Пера (США) — Кори Гауфф (США) — приблизительно в 6:30.

Мэдисон Кис (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — приблизительно в 11:00.

Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция) — приблизительно в 13:00.

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