Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 20 января, стартует пятый игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у женщин.
Барбора Крейчикова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — приблизительно в 3:00.
Джессика Пегула (США) — Марта Костюк (Украина) — приблизительно в 5:00.
Катерина Байндль (Украина) — Елена Остапенко (Латвия) – приблизительно в 6:00.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Даниэль Коллинз (США) — приблизительно в 6:00.
Ига Свёнтек (Польша) — Кристина Бушкэ (Испания) — приблизительно в 6:30.
Бернарда Пера (США) — Кори Гауфф (США) — приблизительно в 6:30.
Мэдисон Кис (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — приблизительно в 11:00.
Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция) — приблизительно в 13:00.
- 19 января 2023
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