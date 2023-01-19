Джокович вслед за Надалем негативно высказался о качестве мячей на Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поддержал испанца Рафаэля Надаля, который ранее заявлял, что мячи на Открытом чемпионате Австралии более низкого качества, чем на предыдущих розыгрышах турнира.
«Мячи в этом году немного медленнее, чем несколько лет назад, когда я играл в последний раз здесь. Думаю, многие игроки жаловались на это. Я не жалуюсь, а просто отмечаю этот факт и комментирую, что мячи летают немного медленнее, что, конечно, в таких условиях затрудняет работу на корте и усложняет попытки добиться победы, особенно против такого игрока, как Энзо», — цитирует Джоковича Eurosport.
Джокович одолел Куако со счётом 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0. В третьем круге соперником серба станет болгарин Григор Димитров.
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