Жабер — о поражении во 2-м круге AO: мне было трудно дышать

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала поражение от представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера — на хардовом покрытии. Вондроушова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 5:7, 6:1.

«Мне было трудно дышать. Не знаю, что происходит. Маркета провела хороший матч и заслужила победу. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться сильнее», — сказала Жабер на пресс-конференции.

В следующем круге Маркета Вондроушова сойдётся со своей соотечественницей Линдой Фрухвиртовой, которая одолела австралийку Кимберли Биррелл — 6:3, 6:2. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января.