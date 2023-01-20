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Кудерметова и Самсонова потерпели поражение в паре на старте Australian Open

Кудерметова и Самсонова потерпели поражение в паре на старте Australian Open
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (9-й номер рейтинга) в паре с другой теннисисткой из России Людмилой Самсоновой (20-й номер рейтинга) проиграли в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки уступили паре Сторм Сэндерс (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия).

Кудерметова и Самсонова проиграли со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. На счету Кудерметовой и Самсоновой один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Сэндерс и Мертенс один раз подали навылет, допустили девять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести.

Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова уже проиграли свои матчи и в одиночных соревнованиях.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2023, пятница. 04:40 МСК
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Сэндерс Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 8 6
6 		6 6 1
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова
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