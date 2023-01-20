Кудерметова и Самсонова потерпели поражение в паре на старте Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (9-й номер рейтинга) в паре с другой теннисисткой из России Людмилой Самсоновой (20-й номер рейтинга) проиграли в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки уступили паре Сторм Сэндерс (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия).



Кудерметова и Самсонова проиграли со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. На счету Кудерметовой и Самсоновой один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.



Сэндерс и Мертенс один раз подали навылет, допустили девять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести.

Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова уже проиграли свои матчи и в одиночных соревнованиях.