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Циципас обыграл Грикспора и вышел в 1/8 финала Australian Open

Циципас обыграл Грикспора и вышел в 1/8 финала Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртая ракетка мира) обыграл голландца Таллона Грикспора (63-я ракетка мира) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Стефанос Циципас одержал победу со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Циципаса семь эйсов, пять двойных ошибкок и три реализованных брейк-пойнтов из семи. Грикспор шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал один брейк-пойнт.

В четвёртом круге Циципас встретится с представителем Италии Янником Синнером.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 05:00 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6    
2 		6 5 3    
             
Таллон Грикспор
63
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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