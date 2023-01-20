Циципас обыграл Грикспора и вышел в 1/8 финала Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртая ракетка мира) обыграл голландца Таллона Грикспора (63-я ракетка мира) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
Стефанос Циципас одержал победу со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Циципаса семь эйсов, пять двойных ошибкок и три реализованных брейк-пойнтов из семи. Грикспор шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал один брейк-пойнт.
В четвёртом круге Циципас встретится с представителем Италии Янником Синнером.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.
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