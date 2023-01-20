Веснина: Корда может доставить Медведеву серьёзные проблемы. Очень опасный соперник!
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Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина оценила шансы российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.
«Корда может доставить Медведеву серьёзные проблемы. Очень опасный соперник! Американец находится в замечательной форме. Неделю назад провёл шикарный матч против Джоковича, где был близок к победе. Даниилу нужно показать свой лучший теннис — легко точно не будет. Я совсем не уверена, что матч закончится в трёх сетах. Борьба будет очень серьёзная. В третьем круге Australian Open иначе не бывает», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января в Мельбурне.
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