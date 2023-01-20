Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина: Корда может доставить Медведеву серьёзные проблемы. Очень опасный соперник!

Веснина: Корда может доставить Медведеву серьёзные проблемы. Очень опасный соперник!
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина оценила шансы российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.

«Корда может доставить Медведеву серьёзные проблемы. Очень опасный соперник! Американец находится в замечательной форме. Неделю назад провёл шикарный матч против Джоковича, где был близок к победе. Даниилу нужно показать свой лучший теннис — легко точно не будет. Я совсем не уверена, что матч закончится в трёх сетах. Борьба будет очень серьёзная. В третьем круге Australian Open иначе не бывает», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января в Мельбурне.

Медведев рвётся во вторую неделю Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE! Медведев рвётся во вторую неделю Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023