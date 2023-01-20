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Костюк уступила Пегуле в 3-м круге Australian Open. Украинке повесили «баранку»

Костюк уступила Пегуле в 3-м круге Australian Open. Украинке повесили «баранку»
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула успешно преодолела барьер третьего круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Украины Марте Костюк — 6:0, 6:2.

Продолжительность этого матча составила 1 час и 5 минут.

28-летняя американка не сделала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Её соперница один раз подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из семи.

В следующем раунде турнира соперницей Пегулы будет представительница Чехии Барбора Крейчикова, которая обыграла Клару Бюрель в третьем круге соревнований со счётом 6:4, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 07:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Марта Костюк
61
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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