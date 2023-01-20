Костюк уступила Пегуле в 3-м круге Australian Open. Украинке повесили «баранку»
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула успешно преодолела барьер третьего круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Украины Марте Костюк — 6:0, 6:2.
Продолжительность этого матча составила 1 час и 5 минут.
28-летняя американка не сделала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Её соперница один раз подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из семи.
В следующем раунде турнира соперницей Пегулы будет представительница Чехии Барбора Крейчикова, которая обыграла Клару Бюрель в третьем круге соревнований со счётом 6:4, 6:1.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.
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