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Рыбакина обыграла американку Коллинз и вышла в четвёртый круг Australian Open

Рыбакина обыграла американку Коллинз и вышла в четвёртый круг Australian Open
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Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв 11-ю ракетку мира, американскую теннисистку Даниэль Коллинз — 6:2, 5:7, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

Рыбакина сделала восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница три раза подала навылет и сделала шесть двойных ошибок.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Кристина Бушкэ (Испания).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 06:10 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 2
         
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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