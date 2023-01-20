Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Чесноков: Медведев может проиграть Корде. Американец играет в очень классный теннис

Андрей Чесноков: Медведев может проиграть Корде. Американец играет в очень классный теннис
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.

«Медведев может проиграть Корде. Люди, которые говорят, что ему будет легко, — просто не разбираются. Американец играет в очень классный теннис. Неделю назад он играл на совершенно одном уровне с Джоковичем. Сложнейший матч для Медведева. Думаю, что Дане нужно будет максимально затягивать каждый розыгрыш. Фаворита в этом поединке точно нет. Но с точки зрения борьбы за титул — матч важнейший. Если Медведев одержит победу, то дальше будет полегче. Настоящая проверка на прочность», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Медведев рвётся во вторую неделю Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE! Медведев рвётся во вторую неделю Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023