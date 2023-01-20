Андрей Чесноков: Медведев может проиграть Корде. Американец играет в очень классный теннис

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.



«Медведев может проиграть Корде. Люди, которые говорят, что ему будет легко, — просто не разбираются. Американец играет в очень классный теннис. Неделю назад он играл на совершенно одном уровне с Джоковичем. Сложнейший матч для Медведева. Думаю, что Дане нужно будет максимально затягивать каждый розыгрыш. Фаворита в этом поединке точно нет. Но с точки зрения борьбы за титул — матч важнейший. Если Медведев одержит победу, то дальше будет полегче. Настоящая проверка на прочность», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.