Андрей Чесноков: Медведев может проиграть Корде. Американец играет в очень классный теннис

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.
«Медведев может проиграть Корде. Люди, которые говорят, что ему будет легко, — просто не разбираются. Американец играет в очень классный теннис. Неделю назад он играл на совершенно одном уровне с Джоковичем. Сложнейший матч для Медведева. Думаю, что Дане нужно будет максимально затягивать каждый розыгрыш. Фаворита в этом поединке точно нет. Но с точки зрения борьбы за титул — матч важнейший. Если Медведев одержит победу, то дальше будет полегче. Настоящая проверка на прочность», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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