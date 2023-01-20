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Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?

Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?
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В самом разгаре Открытый чемпионат Австралии, которой проходит в Мельбурне. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти следующий опрос.

Напомним, действующим чемпионом Australian Open – 2023 является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. В финале 2022 года он с невероятным камбэком обыграл чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4,7:5. Однако данный розыгрыш турнира испанец уже покинул, проиграв во втором круге американцу Маккензи Макдональду.

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который 2022 году из-за скандала, связанного с вакцинацией от коронавируса, пропустил турнир, но в этому году уже дошёл до третьего круга. Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропускает турнир из-за травмы.

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