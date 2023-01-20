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Ольховский: Медведев вселяет оптимизм. Но с Кордой будет не до шуток — нельзя ошибаться

Ольховский: Медведев вселяет оптимизм. Но с Кордой будет не до шуток — нельзя ошибаться
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский осторожно оценивает шансы российского теннисиста Даниила Медведева в предстоящем матче с Себастьяном Кордой на Открытом чемпионате Австралии.

«По игре Медведев смотрится неплохо, вселяет оптимизм. Но с Кордой будет не до шуток. Против американца нельзя будет столько ошибаться. Нужно показать более уверенный теннис, особенно на своей подаче», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч третьего круга Australian Open Даниил Медведев — Себастьян Корда состоится сегодня, 20 января, и начнётся не ранее 12:30 мск.

Напомним, действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

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