Ольховский: Медведев вселяет оптимизм. Но с Кордой будет не до шуток — нельзя ошибаться

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский осторожно оценивает шансы российского теннисиста Даниила Медведева в предстоящем матче с Себастьяном Кордой на Открытом чемпионате Австралии.
«По игре Медведев смотрится неплохо, вселяет оптимизм. Но с Кордой будет не до шуток. Против американца нельзя будет столько ошибаться. Нужно показать более уверенный теннис, особенно на своей подаче», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч третьего круга Australian Open Даниил Медведев — Себастьян Корда состоится сегодня, 20 января, и начнётся не ранее 12:30 мск.
Напомним, действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
- 20 января 2023
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:29
-
09:15
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
08:15
-
07:34
-
07:14
-
06:49
-
06:01
-
05:20
-
04:56
-
04:07
-
00:22
- 19 января 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:27
-
22:16
-
22:00
-
21:36
-
21:27
-
21:10
-
20:55
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:25
-
20:06
-
19:39
-
19:13
-
19:03