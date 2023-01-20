Маррей является лидером по камбэкам с 0-2 среди действующих теннисистов. Джокович — 4-й

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей является лидером среди действующих теннисистов по количеству побед в матчах после проигранных двух первых сетов.

Согласно данным, опубликованным пресс-службой ATP, у Маррея 11 таких матчей в карьере. Второе место занимает итальянский теннисист Фабио Фоньини (10), третье — хорват Марин Чилич (8). 21-кратный победитель турниров «Большого Шлема» серб Новак Джокович делит четвёртое место с испанцем Фернандо Вердаско — у обоих по 7 камбэков с 0-2.

Напомним, 19 января Маррей стал единоличным лидером по этому показателю, обыграв во втором круге Australian Open австралийца Танаси Коккинакиса (4:6, 6:7(4:7), 7:6(7:5), 6:3, 7:5). В третьем круге соперником Маррея станет испанец Роберто Баутиста-Агут.