Феликс Оже-Альяссим в четырёх сетах обыграл Франсиско Серундоло и вышел в 1/8 финала AO

Седьмая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над представителем Аргентины Франсиско Серундоло в третьем круге Australian Open — 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.



Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. Канадец сделал девять эйсов, допустил пять двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20. Серундоло три раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из шесть.



В третьем круге соперником Оже-Альяссима станет победитель противостояния Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.