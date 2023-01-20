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Феликс Оже-Альяссим в четырёх сетах обыграл Франсиско Серундоло и вышел в 1/8 финала AO

Феликс Оже-Альяссим в четырёх сетах обыграл Франсиско Серундоло и вышел в 1/8 финала AO
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Седьмая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над представителем Аргентины Франсиско Серундоло в третьем круге Australian Open — 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. Канадец сделал девять эйсов, допустил пять двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20. Серундоло три раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из шесть.

В третьем круге соперником Оже-Альяссима станет победитель противостояния Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 07:10 МСК
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 1 4  
6 		3 6 6  
             
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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