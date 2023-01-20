Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга Australian Open

Сегодня, 20 января, в Мельбурне (Австралия) российский теннисист Карен Хачанов поборется за выход в 1/8 финала Australian Open – 2023. Во втором раунде Хачанов (18) сразится с представителем США Фрэнсисом Тиафо (18). Поединок пройдёт на арене Джон Кейн и начнётся не ранее 11:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Фрэнсис Тиафо во втором круге Australian Open – 2023.
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Карена. Правда, оба поединка были на траве Уимблдона (кстати, тоже в 3-м раунде) — в 2018 и 2021 году. В 2018-м Хачанов отыгрался с 0:2 по сетам, а полтора года назад победил уверенно, со счётом 6:3, 6:4, 6:4.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.
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