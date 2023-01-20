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Матс Виландер — о травме Джоковича: не помню, чтобы он говорил подобное о своём теле

Матс Виландер — о травме Джоковича: не помню, чтобы он говорил подобное о своём теле
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о травме мышцы бедра серба Новака Джоковича, с которой он играет на Открытом чемпионате Австралии.

«Это расстраивает, потому что я не помню, чтобы он говорил что-то подобное о своём теле. Рафа Надаль, очевидно, всегда очень честен, когда его постоянно спрашивают о здоровье. Но мы никогда не видили Новака «раненым», и даже если это так, то он всегда молчит об этом. Поэтому то, что происходи сейчас беспокоит.

Пока он может прийти на матч, он найдёт способ играть в теннис, показывая уровень, с которым немногие игроки могут справиться. Это повод для беспокойства, но он сыграет на одной ноге, если придётся», — приводит слова Виландера Eurosport.

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