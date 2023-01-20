Норри проиграл 71-й ракетке мира и завершает выступления на Australian Open
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12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри потерпел неожиданное поражение от чешского теннисиста Иржи Легечки в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 7:6(10:8), 3:6, 6:3, 1:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут.
Британец сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 71 место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из десяти.
Следующим соперником Легечки станет канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.
Напомним, действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 08:35 МСК
12
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 3
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71
Иржи Легечка
И. Легечка
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