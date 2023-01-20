Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норри проиграл 71-й ракетке мира и завершает выступления на Australian Open

Норри проиграл 71-й ракетке мира и завершает выступления на Australian Open
Комментарии

12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри потерпел неожиданное поражение от чешского теннисиста Иржи Легечки в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 7:6(10:8), 3:6, 6:3, 1:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут.

Британец сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 71 место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из десяти.

Следующим соперником Легечки станет канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

Напомним, действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 08:35 МСК
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 10 		3 6 1 4
6 8 		6 3 6 6
             
Иржи Легечка
71
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Реликвия Циципаса – футболка деда. В 1956 году Сергей Сальников покорил в ней Мельбурн Реликвия Циципаса – футболка деда. В 1956 году Сергей Сальников покорил в ней Мельбурн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023