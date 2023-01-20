Норри проиграл 71-й ракетке мира и завершает выступления на Australian Open

12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри потерпел неожиданное поражение от чешского теннисиста Иржи Легечки в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 7:6(10:8), 3:6, 6:3, 1:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут.

Британец сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 71 место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из десяти.

Следующим соперником Легечки станет канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

Напомним, действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.