Виктория Азаренко одержала волевую победу над Мэдисон Кис и вышла в 4-й круг AO

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2023.
В матче второго раунда Азаренко одержала волевую победу над американкой Мэдисон Кис — 1:6, 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Азаренко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Кис два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи.
В следующем круге Азаренко встретится с триумфатором пары Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция). Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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