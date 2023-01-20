Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко одержала волевую победу над Мэдисон Кис и вышла в 4-й круг AO

Виктория Азаренко одержала волевую победу над Мэдисон Кис и вышла в 4-й круг AO
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче второго раунда Азаренко одержала волевую победу над американкой Мэдисон Кис — 1:6, 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Азаренко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Кис два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге Азаренко встретится с триумфатором пары Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция). Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 11:15 МСК
Мэдисон Кис
13
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 1
1 		6 6
         
Виктория Азаренко
24
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023