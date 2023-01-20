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Даниил Медведев — Себастьян Корда: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга Australian Open

Даниил Медведев — Себастьян Корда: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга Australian Open
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Сегодня, 20 января, в Мельбурне (Австралия) чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет за выход в четвёртый круг Australian Open. В третьем круге Медведев сразится с американцем Себастьяном Кордой. Поединок начнётся на арене Маргарет Корт и начнётся не ранее 13:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Себастьян Корда в третьем круге Australian Open.

Победитель встречи сыграет с триумфатором пары Хуберт Хуркач (Польша) – Денис Шаповалов (Канада).

Единственный предыдущий матч между ними состоялся на «Мастерсе» в Париже в 2021 году в третьем круге. Тогда Медведев, защищавший там титул, победил со счётом 4:6, 6:1, 6:3 — и в итоге дошёл до финала, где в трёх партиях уступил Новаку Джоковичу.

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