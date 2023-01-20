Джокович — об инциденте с Eurosport: я лёгкая мишень для того, чтобы делать из неё злодея

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал свой конфликт с Eurosport после матча второго круга Australian Open с французом Энзо Куако (6:1, 6:7(5:7), 6:2, 6:0).
Напомним, в своих социальных сетях Eurosport опубликовал отрывок трансляции, как Джокович убегает в подтрибунное помещение, и написал, что серб игнорировал правила и судью. Джокович ответил, что судья всего лишь разрешил ему сходить в туалет.
«И вновь я оказался в ситуации, когда должен отреагировать публично. Второй раз за полгода у меня проблемы с Eurosport. Eurosport нанял новую компанию в Лондоне, которая управляет их социальными сетями. Я увидел, что у них там новые люди, и они подтвердили это….
Я не могу вспомнить подробности того, что произошло шесть месяцев назад, но тогда я сказал, что не буду давать никаких интервью Eurosport. Впоследствии они извинились передо мной, и всё было в порядке; но здесь мы снова оказываемся в ситуации, где Eurosport делает сенсацию на том, что полностью вырвано из контекста.
После моей сегодняшней реакции и моих сообщений в социальных сетях Eurosport удалили свой пост так же, как они сделали с предыдущим. Хорошо, я дал интервью Барбаре Шетт, которая извинилась передо мной. Со мной также связались Борис Беккер, Матс Виландер, все они работают в Eurosport. Я ничего не имею против них. Я люблю Eurosport, я люблю спорт вообще – я всю жизнь смотрю лыжи на Eurosport, но эти ситуации…
В нашей организации — ATP или WTA — должна быть система своевременной защиты игроков, кто-то, кто будет реагировать, что-то делать с этими вещами. Я лёгкая мишень для того, чтобы делать из неё злодея. Таким меня изображают, для меня это теперь нормальное явление – но я не потерплю несправедливости», — сказал Джокович на пресс-конференции.
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