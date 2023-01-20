Медведев вызвал физиотерапевта уже после первого гейма матча с Кордой

Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев был вынужден обратиться к помощи физиотерапевта уже после первого гейма матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Себастьяном Кордой.
Первый гейм остался за американцем.
Как можно заметить, российский теннисист испытывает некий дискомфорт в правой руке.
Тем не менее, Медведев продолжил встречу, однако и второй гейм остался за Кордой.
Единственный предыдущий матч между этими теннисистами состоялся на «Мастерсе» в Париже в 2021 году, в третьем круге. Тогда Медведев, защищавший там титул, победил со счётом 4:6, 6:1, 6:3 — и в итоге дошёл до финала, где в трёх партиях уступил Новаку Джоковичу.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который уже покинул этот розыгрыш Australian Open.
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