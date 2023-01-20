«Она сильный игрок». Свёнтек — о Рыбакиной, с которой сыграет в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о своей сопернице по 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Свёнтек встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
«Она действительно сильный игрок. Когда мы играли на юниорских соревнованиях, я знала, что она движется в правильном направлении. Своей подачей она может многое.
Тактически я пока не готова. Мы играли выставочный матч в Дубае. Я относилась к тому матчу как к выставке, поэтому трудно было что-то вынести из того матча. Мы играли в Остраве года два назад, и покрытие было настолько медленным, что с тактической точки зрения было сложно что-то извлечь из этого. Уверена, что мой тренер будет готов дать мне несколько советов», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
- 20 января 2023
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